Telefon dolandırıcısı sahte polisler kaldıkları villada yakalandı!

Bursa'da telefonla aradıkları Nezihe K. (67) ile kardeşi Neşe K.'ye (61) kendilerini başkomiser olarak tanıtıp, isimlerinin para aklama olayına karıştığını söyleyen Mustafa B. (42) ile Doğan Fatih S. (30) önce kardeşlerin evindeki 1 milyon liralık ziynet eşyasını, sonra da havale ile 1 milyon 130 bin liralarını aldı.

DHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 14:29
Telefon dolandırıcısı sahte polisler kaldıkları villada yakalandı!
Abone Ol google-news

Olay, 21 Mart'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Nilüfer ilçesinde oturan Nezihe K. ile Neşe K.'yi telefonla arayıp, kendilerini Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olarak tanıtan şüpheliler, isimlerinin kara para aklama olayına karıştığını söylediği kardeşleri, evlerindeki ziynet eşyalarını verdikleri adrese getirmeleri için ikna etti.

1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını, İhsaniye Mahallesi Yüce Sokak'a götüren Nezihe K., kendisine telefonda tarif edilen şüpheliye altınları verdi. Şüpheliler, bir kez daha aradıkları 2 kardeşe, paranın yetmediğini belirterek, verdikleri IBAN'a havale istedi. Kardeşler, hesaplarındaki 1 milyon 130 bin TL'yi de havale ile verilen hesaba gönderdi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayı yakınlarına anlatınca dolandırıldıklarını anlayan kardeşler polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları çalışmayla, şüphelilerin kimliklerini, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile bankalarla yaptıkları yazışmalardan belirledi.

Altınları elden alan şüphelinin Enes Çağrı Ç., müştekileri telefonla arayanların da Mustafa B. ile Doğan Fatih S. olduğu tespit edildi.

Benzer olaylardan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüphelinin yapılan teknik ve fiziki takiple İstanbul'a gittiği belirlendi. Beylikdüzü'nde bir villada kaldıkları saptanan şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Bursa polisi, İstanbul'daki polis ekipleriyle koordineli çalıştı. Dolandırıcıları kaldıkları villanın balkonunda görüntüleyen polis, adrese operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yere yatırılıp, ters kelepçe yapılan Enes Çağrı Ç., Mustafa B. ve Doğan Fatih S., sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi. Villada yapılan aramada 180 bin TL, 1 silah, 1 uzun namlulu otomatik silah, 3 mermi, çok sayıda cep telefonu, sim kart ile 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Bursa haberleri dolandırıcılık haberleri dolandırıcı haberleri

İlgili Haberler

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezası

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezası
Seçim dolandırıcılığına dikkat! Sakın bu linklere tıklamayın...

Seçim dolandırıcılığına dikkat! Sakın bu linklere tıklamayın...
İsviçre’deki bankadan kredi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 15 gözaltı

İsviçre’deki bankadan kredi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 15 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu
Bursa’da Tesla alev alev yandı: Sürücü canını zor kurtardı!

Bursa’da Tesla alev alev yandı: Sürücü canını zor kurtardı!
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Portekizli şarkıcı Salvador Sobral CRR’de konser verdi

Portekizli şarkıcı Salvador Sobral CRR’de konser verdi
AKP-MHP arasında 'DEM' krizi: DEM kazanırsa affetmeyiz

AKP-MHP arasında 'DEM' krizi: DEM kazanırsa affetmeyiz
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Dolar milyarderleri açıklandı: Listede İstanbul sürprizi

Dolar milyarderleri açıklandı: Listede İstanbul sürprizi
Meteoroloji açıkladı: 30 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 30 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?