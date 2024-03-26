Seçim dolandırıcılığına dikkat! Sakın bu linklere tıklamayın...

Yerel seçimlere 5 gün kala; Emniyet güçleri yurttaşlara yönelik 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:22
Seçim dolandırıcılığına dikkat! Sakın bu linklere tıklamayın...
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yurttaşları seçim dolandırıcılığına karşı uyararak bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Yurttaşların kalabalık oldukları cadde, sokak ve mekanlarda dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmede bulunan polisler şu bilgileri aktardı:

  • 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında, dolandırıcılık konularıyla ilgili mağduriyet yaşamamak adına aşağıda belirtilen hususlara azami ölçüde dikkat etmeliyiz.
  • Yüksek Seçim Kurulu adıyla gelen mesaj veya e-postalara itibar etmeyelim.
  • Oy sandığınız değişti veya sandık numaranız değişti şeklinde gelen kısa mesajları veya e-postaları açmayalım, linkleri tıklamayalım veya ekleri indirmeyelim.
  • Sizin veya aile üyelerinin kişisel bilgi veya parolalarını isteyen e-posta veya kısa mesajlara cevap vermeyelim.
  • Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, iki farklı sandıkta oy kullandınız size yardımcı olacağız gibi söylemlere itibar etmeyelim.
  • Vatandaşlar oy kullanacakları sandık bilgilerine; Mahalle muhtarlıklarından alacakları seçmen bilgi kağıtları, secmen.ysk.gov.tr adresi üzerinden, YSK’nın 'Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan, YSK çağrı merkezi (444 9 975) veya e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilir ve sorgulama yapabilirler, ayrıca seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

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