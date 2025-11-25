Telefonla aradıkları kadını 2 milyon Lira dolandırdılar!

Kentte dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda; F.T.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttı. Eşinin adının bir soruşturmada geçtiğini söyleyen dolandırıcılar, F.T.'ye "Paranızı güvene alalım" dedi.

Telefonda söylenenlere inanan kadın, evinin yakınındaki parka giderek yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizi teslim etti. Dolandırıcılar, F.T.'ye soruşturmanın gizli yürütüldüğünü, olaydan kimseye bahsetmemesi gerektiğini de söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan F.T., polis merkezine başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Olaya karıştığı tespit edilen Ş.G. ve A.T. takibe alındı. Şüphelilerin para ve ziynet eşyasını aldıktan sonra taksiyle Afyonkarahisar'a, oradan da otobüsle İstanbul'a gidecekleri belirlendi.

2 şüpheli, Bilecik'te bindikleri otobüste yakalandı. Aramada, yaklaşık 2 milyon TL değerinde döviz ile ziynet eşyası ele geçirildi. Ş.G. ve A.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Bolvadin Adliyesi'ne sevk edildi.