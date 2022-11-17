Telefonla konuşarak yürürken bodrum kata düştü

17 Kasım 2022 Perşembe, 01:01

Fide üretimi yapan bir tesiste çalışan Y.C.B, telefonla konuştuğu sırada zeminden bir kat aşağıda bulunan makine dairesine düştü. İhbar üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, düşen işçiyi halat ve seyyar sedye yardımıyla makine dairesinden çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.