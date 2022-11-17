Telefonla konuşarak yürürken bodrum kata düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, telefonla konuşan bir işçinin çalıştığı tesisin alt katındaki makine dairesine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA
17 Kasım 2022 Perşembe, 01:01
Telefonla konuşarak yürürken bodrum kata düştü
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Fide üretimi yapan bir tesiste çalışan Y.C.B, telefonla konuştuğu sırada zeminden bir kat aşağıda bulunan makine dairesine düştü. İhbar üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, düşen işçiyi halat ve seyyar sedye yardımıyla makine dairesinden çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Mersin tarsus Tarsus Devlet Hastanesi

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