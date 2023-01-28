Telefonla konuşurken otobüsün altında kaldı

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 00:30
Telefonla konuşurken otobüsün altında kaldı
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Alınan bilgiye göre, il dışından geldiği anlaşılan M.K, cep telefonuyla konuştuğu sırada şehirler arası yolcu otobüsünün altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

M.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.


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