Telefonundan yüzlerce kadının görüntüsü çıktı: AVM'de etek altı görüntü çeken sanık için 15 yıla kadar hapis istemi

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:54

Ankara’nın en eski alışveriş merkezi olan Kızılay AVM esnafının, bir kişinin kadın müşterilere rahatsızlık verdiği yönünde şikayeti üzerine polis ekipleri takip başlattı. Verilen eşkali takip eden polis, tarife uyan bir kişinin yürüyen merdivenlerde bir kadının etek altı görüntülerini çektiğini tespit etti.

Suçüstü yakalanan Mustafa K.’nin cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Mustafa K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 YIL HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi.

İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini kabul eden Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Etek altı görüntülerinin çekilmesi ile ilgili de avukat Ş.M., şikayetçi oldu. ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçunun uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle, dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.