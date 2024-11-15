Telegram üzerinden insan kaçakçılığı: Amerika’ya uzanan yasadışı ağ

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:34

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:41

Son yıllarda, Türk vatandaşlarının Meksika üzerinden Amerika’ya yasa dışı yollardan gitmeye çalıştığı vakalarda büyük bir artış gözlemleniyor. Bu kaçışları düzenleyen şebekeler, sosyal medya platformları üzerinden aktif olarak kendilerini tanıtıyor. Instagram ve TikTok gibi mecralarda, genellikle ".... Turizm" adı altında hesaplar oluşturan kaçakçılar, insanları yasal olmayan geçiş yollarına ikna etmek için çekici vaatlerde bulunuyor.

Hesaplarda paylaşılan içerikler arasında, "İstanbul’dan Meksika’ya, oradan da Amerika’ya güvenli geçiş" gibi iddialar yer alıyor. Bazı reklam içeriklerinde, Türk vatandaşlarına hem pasaport hem de vize temini sözü veriliyor.

CUMHURİYET TELEGRAM KANALLARINI İNCELEDİ

Cumhuriyet’in incelediği Telegram kaynaklarında, insan kaçakçılığına dair çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şebekeler, platformu bir pazar yeri gibi kullanarak yasa dışı faaliyetlerini yürütüyor. Gruplarda paylaşılan içerikler arasında şunlar yer aldı:

Pasaport ve vize belgelerinin sergilenmesi: Sahte belgelerin temin edildiği iddia edilen görseller.

Başarı hikayeleri: Amerika’ya yasa dışı yollardan ulaşmayı başaran kişilerin, bu şebekelere teşekkür ettiği video ve mesajlar.

Reklam videoları: Kaçak yollarla Amerika’ya geçen kişilerin deneyimlerini paylaştığı videolar.

Bu kanallarda ayrıca, Türkiye'den Meksika’ya ulaşımdan, Meksika-Amerika sınırında geçiş sürecine kadar tüm aşamaların detaylı şekilde anlatıldığı görüldü. Şebekelerin İstanbul, Meksika ve Amerika’da bağlantılarının olduğu da iddia ediliyor.

KAÇAKÇILAR SOSYAL MEDYADA AÇIKÇA FAALİYET GÖSTERİYOR

Kaçakçılık şebekeleri, yalnızca Telegram’la sınırlı kalmayıp Instagram ve TikTok üzerinden de açıkça reklam yapıyor. Şebeke hesaplarında, "Güvenli ve garantili geçiş" gibi ifadeler yer alırken, bu vaatlerin çoğunlukla sahte olduğu ve büyük tehlikeler içerdiği biliniyor. Kaçak yollarla Amerika’ya gitmek isteyenler, şebekelere yüklü miktarda para ödüyor ancak çoğu zaman ya yolda ölüme terk ediliyor ya da güvenlik güçlerine yakalanarak sınır dışı ediliyor.

UZMANLARDAN UYARI: BÜYÜK TEHLİKELER BARINDIRIYOR

Uzmanlar, sosyal medya aracılığıyla bu tür yasa dışı vaatlere kanmanın büyük riskler içerdiğine dikkat çekti. İnsan kaçakçılığı şebekelerinin genellikle organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu ve mağdurları ölüm, şiddet, istismar gibi ciddi tehlikelerle karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Ayrıca, Meksika sınırından Amerika’ya geçmeye çalışanların, insan ticaretinin yanı sıra doğal koşullar nedeniyle de hayatlarını riske attıkları biliniyor.