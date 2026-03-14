Telekomünikasyon sektöründeki iddialar TBMM gündemine taşındı: Bakanlara kritik Turkcell soruları...

TVF, Turkcell’de yüzde 26.2’lik payla ana hissedar konumunda bulunuyor. TVF’nin Turcell’deki hissesini satmayı değerlendirdiği Temmuz 2024’te de basına yansımıştı. Ancak bir gelişme olmamıştı. İddialar yeniden gündeme geldi. CHP’li Akay, TBMM’de bakanlar Şimşek ve Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde, “TVF’nin en büyük hissedarı olduğu ve Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Turkcell hakkında son dönemde satış hazırlığı yapıldığı yönünde telekomünikasyon sektöründe çeşitli iddialar gündeme gelmektedir” dedi.

‘STRATEJİK KURULUŞ’

Turkcell’in milyonlarca abonesi, Türkiye’nin veri ve iletişim altyapısındaki kritik rolü ve dijital servisleriyle yalnızca ticari bir şirket değil, aynı zamanda stratejik bir altyapı kuruluşu olduğuna işaret eden Akay, “Şirketin 2025 yılı finansal sonuçlarına göre yaklaşık 241 milyar lira gelir elde ettiği ve 17.8 milyar lira faaliyet kârı açıkladığı bilinmektedir. Bu durum şirketin güçlü mali yapısını ortaya koyarken, böylesine stratejik ve kârlı bir kurum hakkında satış iddialarının gündeme gelmesi kamuoyunda ciddi endişe yaratmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Akay, Türkiye’nin geçmişte Türk Telekom özelleştirmesi sürecinde yaşadığı olumsuz tecrübeler de dikkate alındığında, kamuya ait stratejik varlıkların devri konusunda şeffaflık ve hesap verebilirliğin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Akay, şu sorulara yanıt istedi:

“TVF’nin Turkcell’de sahip olduğu hisselerin satılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? Turkcell hisselerinin satışına ilişkin yerli veya yabancı yatırımcılarla yürütülen resmi ya da gayriresmi görüşmeler var mıdır? Böyle bir satış planı söz konusu ise bu satışın gerekçesi nedir?

Turkcell gibi Türkiye’nin iletişim altyapısında kritik rol oynayan stratejik bir şirketin satışının milli güvenlik ve dijital egemenlik açısından doğurabileceği riskler konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmış mıdır? TVF’nin Turkcell’deki hisselerini satması halinde elde edilmesi beklenen gelir ne kadardır? Geçmişte Türk Telekom özelleştirmesi sonucunda ortaya çıkan finansal ve yapısal sorunlar dikkate alındığında, benzer bir sürecin tekrar yaşanmaması için hangi önlemler alınmaktadır?

Turkcell’in stratejik niteliği göz önüne alındığında, şirket hisselerinin satışına ilişkin kararlar TBMM’nin denetimine ve kamuoyunun bilgisine açık şekilde yürütülecek midir?”

‘BİLGİ EDİNME’ BAŞVURUSU

CHP’li Akay, Bilgi Edinme Yasası kapsamında TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut’a da yazı gönderdi. Yazıda, soru önergesindeki sorular yinelendi. TVF hisselerinin satılacağı iddialarının doğru olup olmadığı hakkında bilgi istendi.