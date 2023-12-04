'Teleskop' operasyonu: Gözaltına alınan 9 kişi adliyede
Çorum polisinin düzenlediği "teleskop" operasyonunda inşaatlardan malzeme çalan ve çalınan malzemeleri satın alan 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum il merkezindeki inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri 2,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.
"Teleskop" adı verilen operasyonda inşaatlardan malzeme çalan F.Ç. (23), F.Ç. (39), F.Ç. (43), A.Ç. (37), Z.Ç. (25), C.Ç. (40), E.A. (24), O.G. (34) ve S.Ç. (30) gözaltına alındı.
Operasyonda 9 ayrı hırsızlık olayında çalınan, piyasa değeri 600 bin TL olan 114 adet kontrplak, 297 adet değişik marka ve ebatlarda fayans, 135 adet teleskopik demir direk, 22 adet inşaat yürüme platformu, un fabrikalarında kullanılan malzeme taşıma asansörü ve elektrik panosu ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 2 kamu kurumunda meydana gelen hırsızlıkta çalınan ve soruşturmaya konu olan 9 adet 5 litre sıvı yağ, 7 bin TL nakit para ve 34 adet fişek, 3 Adet telsiz, kaçak alkol yapımında kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.
9 KİŞİ ADLİYEDE
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.
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