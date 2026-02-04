Cumhuriyet Gazetesi Logo
TEM’de Tesla dehşeti: Otopilot ters şeride daldı, firma 'kullanıcı hatası' dedi!

TEM’de Tesla dehşeti: Otopilot ters şeride daldı, firma 'kullanıcı hatası' dedi!

4.02.2026 11:44:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
TEM’de Tesla dehşeti: Otopilot ters şeride daldı, firma 'kullanıcı hatası' dedi!

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde otopilot modunda ilerleyen bir Tesla, iddiaya göre bir anda rotasından çıkarak ters şeride daldı. Kazanın ardından hava yastıklarının açılmadığını belirten sürücüye teknoloji devinden gelen "kullanıcı hatası" yanıtı ise tartışma yarattı.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkinde Tesla marka araç, otopilot modunda iken ters istikamete daldı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, TEM Otoyolu Esenyurt mevki Büyükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Tesla marka aracıyla otopilotta ilerleyen bir sürücü, aracının aniden karşı şeride dalmasıyla kaza yaptı. Kazada araçta hasar meydana geldi. Kaza anıysa kameraya yansıdı.

Kazanın ardından hava yastığının açılmadığı gerekçesesiyle firmaya şikayette bulunan sürücü, firmadan durumun "kullanıcı hatası" olduğu cevabını aldığını söyledi.

İlgili Konular: #Esenyurt