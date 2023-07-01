TEM Otoyolu Bolu geçişinde zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi, 10 yaralı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:11
TEM Otoyolu Bolu geçişinde zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi, 10 yaralı
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Feci kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’nci viyadükte meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yaptı, ardından arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.

18 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazada 18 araç birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 6 kişiye olay yerinde ayakta müdahale ederken, 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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