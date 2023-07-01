1 Temmuz hangi burç? 1 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 01.07.2023 - 10:10

Güncelleme: 01.07.2023 - 10:10

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Temmuz hangi burç oluyor? 1 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 1 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 1 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

1 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1862 - Besim Ömer Akalın

1884 - Halim Solmaz

1923 - Nejat Devrim

1929 - Kamil Yazıcı,

1930 - Emin Cankurtaran

1936 - Bekir Sıdkı Sezgin

1938 - Yalçın Küçük

1939 - Suna Selen

1940 - Cahit Zarifoğlu

1958 - Banu Alkan

1966 - Aydın Uğurlular

1966 - Mahir Ünal

1970 - Deniz Seki

1983 - Halil Akkaş

1990 - Ezhel

1992 - Serenay Sarıkaya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1481 - II. Christian

1506 - II. Lajos

1532 - Marino Grimani

1646 - Gottfried Wilhelm Leibniz

1725 - Jean-Baptiste Donatien de Vimeur

1742 - Georg Christoph Lichtenberg

1804 - George Sand

1818 - Ignaz Semmelweis

1829 - Abraham Behor Kamondo

1835 - Alfred von Gutschmid

1844 - Verney Lovett Cameron

1847 - Heinrich Gelzer

1858 - Willard Metcalf

1872 - Louis Blériot

1873 - Alice Guy-Blaché

1877 - Alf Spouncer

1879 - Léon Jouhaux

1883 - István Friedrich

1899 - Charles Laughton

1902 - William Wyler

1916 - Olivia de Havilland

1926 - François-Régis Bastide

1926 - Hans Werner Henze

1929 - Gerald Edelman

1930 - Mustafa Akkad

1930 - Osman Numan Baranus

1931 - Leslie Caron

1934 - Claude Berri

1934 - Sydney Pollack

1935 - David Prowse

1938 - Abdurrahman Kızılay

1939 - Karen Black

1939 - Muhammed Bakır El-Hekim

1941 - Myron Scholes

1941 - Twyla Tharp

1942 - Geneviève Bujold

1942 - Andraé Crouch

1942 - İzzet İbrahim ed-Duri

1944 - Wahit Hamed

1945 - Debbie Harry

1946 - Mireya Moscoso

1952 - Dan Aykroyd

1952 - Brian George

1953 - Jadranka Kosor

1953 - Lawrence Gonzi

1954 - Ebu Mehdi el-Mühendis

1955 - Christian Estrosi

1955 - Li Keçiang

1961 - Carl Lewis

1961 - Diana Frances Spencer

1962 - Kalpana Chawla

1967 - Pamela Anderson

1971 - Missy Elliott

1971 - Julianne Nicholson

1975 - Tatyana Tomaşova

1976 - Ruud van Nistelrooy

1976 - Patrick Kluivert

1976 - Plies

1976 - Szymon Ziólkowski

1977 - Liv Tyler

1982 - Anelia

1982 - Hilarie Burton

1983 - Sheilla Tavares de Castro

1984 - Donald Thomas

1986 - Agnes Monica

1991 - Lucas Vázquez

1994 - Miha Zajc