Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
1 Temmuz hangi burç? 1 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 1 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Temmuz hangi burç oluyor? 1 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 1 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 1 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
1 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1862 - Besim Ömer Akalın
1884 - Halim Solmaz
1923 - Nejat Devrim
1929 - Kamil Yazıcı,
1930 - Emin Cankurtaran
1936 - Bekir Sıdkı Sezgin
1938 - Yalçın Küçük
1939 - Suna Selen
1940 - Cahit Zarifoğlu
1958 - Banu Alkan
1966 - Aydın Uğurlular
1966 - Mahir Ünal
1970 - Deniz Seki
1983 - Halil Akkaş
1990 - Ezhel
1992 - Serenay Sarıkaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1481 - II. Christian
1506 - II. Lajos
1532 - Marino Grimani
1646 - Gottfried Wilhelm Leibniz
1725 - Jean-Baptiste Donatien de Vimeur
1742 - Georg Christoph Lichtenberg
1804 - George Sand
1818 - Ignaz Semmelweis
1829 - Abraham Behor Kamondo
1835 - Alfred von Gutschmid
1844 - Verney Lovett Cameron
1847 - Heinrich Gelzer
1858 - Willard Metcalf
1872 - Louis Blériot
1873 - Alice Guy-Blaché
1877 - Alf Spouncer
1879 - Léon Jouhaux
1883 - István Friedrich
1899 - Charles Laughton
1902 - William Wyler
1916 - Olivia de Havilland
1926 - François-Régis Bastide
1926 - Hans Werner Henze
1929 - Gerald Edelman
1930 - Mustafa Akkad
1930 - Osman Numan Baranus
1931 - Leslie Caron
1934 - Claude Berri
1934 - Sydney Pollack
1935 - David Prowse
1938 - Abdurrahman Kızılay
1939 - Karen Black
1939 - Muhammed Bakır El-Hekim
1941 - Myron Scholes
1941 - Twyla Tharp
1942 - Geneviève Bujold
1942 - Andraé Crouch
1942 - İzzet İbrahim ed-Duri
1944 - Wahit Hamed
1945 - Debbie Harry
1946 - Mireya Moscoso
1952 - Dan Aykroyd
1952 - Brian George
1953 - Jadranka Kosor
1953 - Lawrence Gonzi
1954 - Ebu Mehdi el-Mühendis
1955 - Christian Estrosi
1955 - Li Keçiang
1961 - Carl Lewis
1961 - Diana Frances Spencer
1962 - Kalpana Chawla
1967 - Pamela Anderson
1971 - Missy Elliott
1971 - Julianne Nicholson
1975 - Tatyana Tomaşova
1976 - Ruud van Nistelrooy
1976 - Patrick Kluivert
1976 - Plies
1976 - Szymon Ziólkowski
1977 - Liv Tyler
1982 - Anelia
1982 - Hilarie Burton
1983 - Sheilla Tavares de Castro
1984 - Donald Thomas
1986 - Agnes Monica
1991 - Lucas Vázquez
1994 - Miha Zajc
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