TEM Otoyolu'nda korkutan anlar! Tartışan çifte müdahale etti: Bıçaklı saldırganın hedefi oldu

TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Sultangazi istikametinde dün saat 14.30 sıralarında bir otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Otomobili yol kenarına park eden sürücü ve kadın aşağı inerek tartışmaya devam etti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE EŞİ SALDIRININ HEDEFİ OLDU

Bu sırada yanında eşi bulunan, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü durumu fark ederek tartışmaya müdahale etmek istedi.

Motosikletini yol kenarına park eden sürücü ve eşi, elinde bıçak olan adam ve kadının yanına giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. Elindeki bıçakla, yanında eşi bulunan motosiklet sürücüsüne saldırmaya başladı. Eşini korumak isteyen kadın araya girdi. Ancak saldırgan, bıçakla motosikletliyi hedef almaya devam etti.





KADIN OLAN BİTENİ UZAKTAN İZLEDİ

Saldırganın tartıştığı kadın ise olup bitenleri uzaktan izledi. Müdahale etmeyen kadın, saldırganın motosiklet sürücüsüne saldırısı sona erdikten sonra yanına giderek onu otomobile yönlendirdi. Ardından birlikte geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştılar.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ, SALDIRGAN KAÇTI

Bazı sürücüler de yaşananları fark edip araçlarını durdurarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Aynı dakikalarda yolda ilerleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri durumu fark ederek olay yerine geldi. Ancak saldırgan ve yanındaki kadın, geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar bir aracın araç içi kamerasına yansırken, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı çalışmalar sürüyor.