TEM Otoyolu'nda makas tartışması: 'Sen polis misin?'

Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Sultangazi mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeyken makas atan otomobil sürücüsüne, arkadan gelen motosikletli tepki gösterdi.
Motosikletli, Cumhuriyet Mahallesi tünel girişinde korna çalarak otomobili durdurdu.
Otomobil sürücüsüne insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyen motosikletli ile sürücü arasında tartışma yaşandı.
Otomobil sürücüsü motosikletliye, 'Sen polis misin?' diye karşılık verdi. İkili arasında yaşanan tartışma motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.