TEM Otoyolu'nda dehşet anları: Eşini çocuğunun yanında darbetti
TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan araç içerisindeki şahıs, evli olduğu kadını engelli çocuğunun yanında darbetti.
TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında Alman plakalı lüks otomobil ile seyreden sürücü O.M. iddiaya göre, evli olduğu kadın N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darbetmeye başladı. Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.,'ye ise yolcu koltuğunda oturan şahıs müdahale etmedi.
KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yolculuk esnasında süren darp ve kadının bağırdığı o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darbedilen kadına ulaştı.
Ancak kadının eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının erkek kardeşi ise eşinden korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.
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