TEM Otoyolu'nda feci kaza... Hem sürücüye hem polise çarptı: 1 ölü, 1 polis yaralı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 08:50

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 08:51

Feci kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Ağdaş'ın kullandığı 34 KRN 29 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kaza yaptı. Sürücü Ağdaş, durumu polis ekiplerine haber verdi.

BAŞKA BİR OTOMOBİL TRAFİK POLİSİ İLE SÜRÜCÜYE ÇAPTI

TEM Otoyolu'nda görevli trafik polisleri de olay yerine gelerek, yolda dubalarla güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, henüz sürücüsü belirlenemeyen 33 ALD 682 plakalı otomobil, kaza sonrası çekici bekleyen trafik polisi ile ilk kazayı yapan sürücü Ferdi Ağdaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle trafik polisi ve sürücü Ağdaş yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis ile sürücü Ağdaş'a ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferdi Ağdaş(42), doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ikinci kazayı yapan otomobildeki bir kadını gözaltına alırken, kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.