TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 4 yaralı
Gaziosmanpaşa'da aşırı hız yaptığı iddia edilen lüks otomobilin aynı yönde seyir halindeki bir otomobile ve hafriyat kamyonuna çarpması nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan lüks otomobilde bulunan iki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 MF 7208 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Furkan Karakaya kontrolündeki hafriyat kamyonunun yakıt deposuna çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi.
OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ KAÇTI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya neden olan otomobilde bulunan iki kişinin olay yerinden yaya olarak kaçtıkları öğrenildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, lüks otomobilin arkadan çarptığı otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 9 kişiden, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin, olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Öte yandan, kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın ardından kaçan lüks otomobilde bulunan ve olay yerinden kaçan iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.
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