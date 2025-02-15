TEM Otoyolu’nda yanan cip, trafiği kilitledi
Bağcılar TEM Otoyolu’nda bir cip alevlere teslim oldu. Yangın sırasında sürücü son anda araçtan çıkmayı başarırken, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Bağcılar TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alan bir cip, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Cip sürücüsü Mehmet Ünalan, aracında arıza ışığının yanmasının ardından hemen yol kenarına çekti. Ancak kısa süre içinde aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangın hızla büyüyerek cipi tamamen sardı.
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler içinde kalan araç, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, cip tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle polis ekipleri TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde bir şeridi trafiğe kapattı.
Etiketler: #bağcılar #TEM Otoyolu
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