Kocaeli’nde zincirleme kaza: Çok sayıda kişi yaralandı!

Karamürsel ilçesinde 3 servis minibüsü ve tankerin karıştığı kavşaktaki zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kocaeli’nde zincirleme kaza: Çok sayıda kişi yaralandı!
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DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:13

D-130 karayolu Karamürsel Kız Meslek Işıklı Kavşağı’nda saat 07.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gölcük istikametine giden E.G. (47)idaresindeki 41 P 6426 plakalı servis minibüsü, F.B. (32) yönetimindeki 77 P 4160 plakalı servis minibüsü, S.B. (39) kontrolündeki 41 P 4688 plakalı servis minibüsü ve M.Ö. (64) idaresindeki 16 VT 122 plakalı tanker zincirleme kazaya karıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #servis #Tanker #yaralı #zincirleme kaza

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