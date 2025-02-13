Muş'ta feci kaza... Çok sayıda öğretmen yaralandı!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:00

Merkeze bağlı Ziyaret, Göl, Köşk ve Yelalan köylerinde görevli öğretmenleri taşıyan servis aracı, Yelalan köyü girişinde köprünün demir korkuluğuna çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 öğretmen, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, hastanede öğretmenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.