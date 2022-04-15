Son Dakika... TEM otoyolunda zincirleme kaza: Çok sayıda ambulans sevk edildi
İstanbul'da TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişelerinde 9 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi.
TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Video Haberler
- Kadıköy'de 'nakliyeciler' ile 'galericiler' kavgası
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına
- Arnavutköy'de korkutan yangın!
- Konya'da 'şehri terk edeceksin' tehdidiyle işkence
- İstedikleri parayı vermeyen şoförü yaraladılar
- Fenerbahçe Orduevi'nde korkutan yangın!
- Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
- Ergün Poyraz'a darp davasında yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Av yasağı başladı: Liman teknelerle kaplandı
- Denizlispor'dan ateş hattında kritik galibiyet!
- Renk değiştirebilen Vivo V23 5G Türkiye'de
- EGM'den 'maaş promosyonu' açıklaması
- Soylu'ya seslendi: Gargamel'in Azman'ı
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- AKP’nin teklifine AKP'li isimden itiraz
- TCMB'ye yapılacak döviz satışında değişiklik
- Avrupa Uzay Ajansı uyardı