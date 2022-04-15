Son Dakika... TEM otoyolunda zincirleme kaza: Çok sayıda ambulans sevk edildi

İstanbul'da TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişelerinde 9 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi.

İHA / DHA
15 Nisan 2022 Cuma, 16:19
Son Dakika... TEM otoyolunda zincirleme kaza: Çok sayıda ambulans sevk edildi
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TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.


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