TEMA’dan doğayı koruyan miniklere sertifika

TEMA Vakfı, ‘doğayı koruyan’ Dadya Çocukları’na ilk sertifikalarını verdi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.04.2024 - 18:33
TEMA’dan doğayı koruyan miniklere sertifika
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Dadya Çocukları Okulları, tüm paydaşlarının sürdürülebilir bir dünya için gerekli bilgi ve becerilerinin desteklenmesi amacıyla Sürdürülebilir Çevre Programı’nı başlatmıştı. Bu program kapsamında öğrenciler 10 yılı aşkın süredir okul öncesi çocuklar için tasarlanmış ‘Minik TEMA’ gönüllüsü olarak faaliyet yürüttü. TEMA Ankara, bugün, Dadya Çocukları Alacaatlı şubesinde yapılan bir törenle 0-6 yaş çocuklarına ilk sertifikalarını verdi. Törene öğrencilerin velileri de katıldı. Etkinlikte konuşan Dadya Okulları Kurucusu Banu German Özkan, miniklere seslendi. Özkan, “Çocuklar sizler geleceğimizsiniz. Yaşadığımız gezegene bizden daha saygıyla yaklaşacağınızı biliyorum. Biliyorum çünkü bahçemizdeki bitkileri nasıl koruduğunuzu görüyorum. Suyu az harcamaya çalışıyor, yırtılan kitapları tamir ediyorsunuz. Çöpleri ayrıştırma konusunda bizden iyisiniz. Bize örnek olun, dünyamızı koruyun, size güveniyorum” dedi.



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