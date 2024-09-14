TEM'de durdurulan 3 araçtan 101 ruhsatsız tabanca çıktı: 5 tutuklama

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan 3 otomobilde, parçalara ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile 299 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

TEM'de durdurulan 3 araçtan 101 ruhsatsız tabanca çıktı: 5 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:48

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 otomobil durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, parçalara ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 299 şarjör, kolilere konulmuş halde ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Dün emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 


Etiketler: #TEM Otoyolu #TEM

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