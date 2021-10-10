TEM'de feci kaza... Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
TEM otoyolu Bağcılar mevkiinde yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Bağcılar Göztepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde motosikletiyle ilerleyen Murat K. (37) yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Kazada Murat K. ve arkasında bulunan 15 yaşındaki yolcu M.V.Y. yola savruldu. Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Murat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan yolcu M.V.Y. ise ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Savaş gemileri, helikopterler, yüzlerce polis...
- Tamer Karadağlı'nın tavırları tepki çekti
- İttifakları panikletecek anket sonucu
- Kritik isim yıllar sonra konuştu
- İşte o marketin sahibinin aldığı maaş
- Açığa alınan CHP’li Belediye Başkanı Salman isyan etti
- Fatma Girik'in sağlık durumunda yeni gelişme
- Erdoğan SSK'yı batıran bu değil mi? demişti
- Rusya'da Covid-19 kaynaklı can kaybında rekor
- En sağlıklı kan grubu hangisi?