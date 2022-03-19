TEM'de feci kaza: Taksi ok gibi saplandı

19 Mart 2022 Cumartesi, 07:39

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir ayrımında meydana geldi.

Edirne istikametinde ilerleyen 34 TGH 89 plakalı taksinin sürücüsü, Ataşehir ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerler taksiye ok gibi saplandı. Kazada taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri başka bir kaza oluşmasını önlemek için yola dubarlarla uyarı işaretleri koydu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.