Gölcük Tabiat Parkı yolunda feci kaza: 5 yaralı
Bolu’da Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Can idaresindeki 14 NC 966 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özer Karabaş yönetimindeki 06 CDM 973 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Mehmet Can’ın kullandığı otomobil ormanlık alana savruldu. Kazada Metin Can, Muhammed Burç Tuna, Murat Yıldız, Sevim Can ve Yusuf Can yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Metin Can, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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