TEM'de iki yolcu otobüsü ve TIR birbirine girdi: 14 yaralı
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda Korutepe Tüneli içinde 1 TIR ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içinde İstanbul yönüne giden 2 yolcu otobüsü ile 1 TIR birbirine girdi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 14 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
TEK ŞERİTTEN ULAŞIM
Kaza nedeniyle tünelin İstanbul yönünde ulaşımı tek şeritten sağlanıyor. Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
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