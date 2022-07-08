TEM'de otomobili itenlere arkadan gelen araç çarptı
Ataşehir TEM Otoyolu'nda arızalanan aracı emniyet şeridine iten 2 kişiye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Genç yönetimindeki 34 RY 0294 plakalı otomobil arızalanınca araçtaki 2 kişi inerek otomobili emniyet şeridine itmeye başladı.
Bu sırada Hasan Kuşuğurturan yönetimindeki otomobil, aracı itenlere çarptı. Feci kazada bozulan aracı iten 2 kişi ile sürücü Hasan Kuşuğurturan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki en yakın hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle bir şerit kapatılırken, trafik durma noktasına geldi.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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