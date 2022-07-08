Kurban Bayram'ı öncesi yol durumu: Karayollarında ve trafikte son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

AA
08 Temmuz 2022 Cuma, 10:06
Kurban Bayram'ı öncesi yol durumu: Karayollarında ve trafikte son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Karasu-Sakarya yolunun 12-14. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Karasu yönü ulaşıma kapatılırken trafik akışı Sakarya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17. kilometrelerinde, İzmir-Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde ulaşım heyelan sebebiyle kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerindeki yatay sondaj çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



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