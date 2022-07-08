Kurban Bayram'ı öncesi yol durumu: Karayollarında ve trafikte son durum

08 Temmuz 2022 Cuma, 10:06

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Karasu-Sakarya yolunun 12-14. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Karasu yönü ulaşıma kapatılırken trafik akışı Sakarya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17. kilometrelerinde, İzmir-Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde ulaşım heyelan sebebiyle kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerindeki yatay sondaj çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



