TEM’de TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde mısır yüklü TIR devrildi. Maddi hasarlı atlatılan kazada Otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

TEM’de TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:23

TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti Abant Gişeleri mevkisinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.


Etiketler: #TEM Otoyolu #kaza

İlgili Haberler

Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde, ‘10 Kasım Matemi’ sergisine yoğun ilgi

Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde, ‘10 Kasım Matemi’ sergisine yoğun ilgi
Yankı Bağcıoğlu: “Savunma sanayi gelişmiş ülkelerde sistemler açıkça ifşa edilerek geliştirilmez”

Yankı Bağcıoğlu: “Savunma sanayi gelişmiş ülkelerde sistemler açıkça ifşa edilerek geliştirilmez”
Mansur Yavaş'tan 'parlamenter sistem' çıkışı: 'Önümüzdeki günlerde yapılacak bir erken seçimden sonra...'

Mansur Yavaş'tan 'parlamenter sistem' çıkışı: 'Önümüzdeki günlerde yapılacak bir erken seçimden sonra...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler