TEM’de TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde mısır yüklü TIR devrildi. Maddi hasarlı atlatılan kazada Otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti Abant Gişeleri mevkisinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: #TEM Otoyolu #kaza
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