Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde, ‘10 Kasım Matemi’ sergisine yoğun ilgi

Yayınlanma: 10.11.2024 - 14:54

Güncelleme: 10.11.2024 - 14:54

Ankara'daki Etnografya Müzesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86’ncı yıl dönümü anısına "10 Kasım Matemi" temalı bir gazete sergisi açıldı. 10 Kasım 1938 ile 10 Kasım 1953 tarihleri arasında yayımlanan 10 Kasım manşetlerini içeren 15 gazete, ilk kez müzede sergilendi. Koleksiyoner Gürkan Gürbüz’e ait özel koleksiyondan derlenen sergi, 13 Kasım Salı gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Cumhuriyet, Dünya, Ulus, Zafer, Tan, Son Saat gibi dönemin gazetelerinden oluşan sergi, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde gezilebiliyor.

Etnografya Müzesi Müdürü Veysi Gün, serginin Atatürk'ün naaşının 21 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953’e kadar 15 yıl boyunca müzede geçici olarak kalmasından dolayı ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. "Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Anıtkabir’den önce buraya ziyaretçiler akın akın gelmeye başladı. Ata’mızın sevdiği türküler eşliğinde sergimizi gezdiler, 9’u 5 geçe müzemizin bahçesinde Atatürk’ü andık ve duygu seli yaşandı" dedi.

Müze Müdürü Gün, üç gün boyunca farklı gazeteleri sergileyerek ziyaretçilere çeşitli manşetleri sunacaklarını ifade etti. "10 Kasım’ın manevi coşkusunu ve tarihi atmosferi yoğun bir şekilde yaşadılar. Ziyaretçilerin bu sergiye ilgisi bizleri ayrıca gururlandırdı," dedi.

Sergiye İstanbul’dan gelen Eylem Öztürk, “Ata’mızı anlam ve özlemle anıyoruz. Gazeteleri görünce çok duygulandık, tüylerimiz ürperdi,” şeklinde konuştu. Bursa’dan gelen Yaren Beyazsaç ise “Atatürk’ün Anıtkabir’e defnedilmeden önce burada yatmış olduğunu bilmek ve burada olmak insanın tüylerini diken diken ediyor,” dedi.

"10 Kasım Matemi" temalı gazete sergisi, 13 Kasım Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.