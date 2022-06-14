TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var
Bayrampaşa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda kavşağı kaçırmamak için aniden manevra yapan taksinin şoförü önündeki hafriyat yüklü TIR’a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi sol şeritte ilerleyen panelvan tipi minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobile çarptı. Kazada taksi şoförü ile yolcu iki kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi takside sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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