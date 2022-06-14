Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Haziran 2022 Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki 13 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?
Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Anıl'ın yarışmaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.
13 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. İlk turda 8 - 6 skorla ünlüler, ikinci turda ise 8 - 6 skorla gönüllüler kazandı. En iyilerde ise kazanan Kırmızı takım oldu.
Mavi takım konseyde bir eleme adayı yazdı. Berkan performans birincisi oldu.Haftanın ikinci eleme adayı Atakan oldu.
Haftanın ilk eleme adayı yine mavi takımdan Nisa olmuştu.
SURVİVORDA YENİ TAKIMLAR KURULDU
Survivor'da haftalık takım dönemi Sema'nın yarışamadan elenmesinin ardından başlamıştı. Kaptanlık yarışını kazanan Ogeday ve Nagihan takımlarını belirledi.
Survivor'da bu hafta takımlar şöyle:
Kırmızı takım
-Nagihan
-Batuhan
-Adem
-Ayşe
-Hikmet
Mavi takım
-Atakan
-Ogeday
-Berkan
-Nisa
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