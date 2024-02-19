TEM’den İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 22:00

Güncelleme: 19.02.2024 - 22:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde, 2012 yılı Adli Yargı Yazılı Yarışma sınavına hazırlanan, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte müzahir şahıslar ile örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların, operasyonel hatlar kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri tespit edildi.

Mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet ederek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri yapılan teknik analizlerin sonucunda belirlenen, haklarında ifade ve beyan bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde 10 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 8 şahıs adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.