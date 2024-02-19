Şırnak’ta terör operasyonu: 4 tutuklama
Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, IŞİD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.
32 şüpheliden 4’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 17 şüpheli ifadesinin ardından, 11 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira!
- 50 yıllık ustadan turşu tarifi