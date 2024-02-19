Şırnak’ta terör operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, IŞİD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:19
Şırnak’ta terör operasyonu: 4 tutuklama
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Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

32 şüpheliden 4’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 17 şüpheli ifadesinin ardından, 11 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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