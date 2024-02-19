Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 66 gözaltı

Şırnak’ta çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 66 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:10
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 66 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı’nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 535 gram esrar, 4,84 gram metamfetamin, 6 bin 638 paket sigara, 4 bin 655 adet emtia(spor ayakkabı, süpürge, saç düzleştirici, gözlük, kol saati), 3 bin 105 adet cep telefonu aksesuarı, 22 adet cep telefonu, 522 adet elektronik sigara, 400 adet puro, 15 kg. çay, 11 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

13 şüpheli asayiş, 45’i kaçakçılık, 5’i "sahte seyahat belgesi" düzenlemek ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 66 kişiye yasal işlem başlatıldı.


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