Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 66 gözaltı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:10

Güncelleme: 19.02.2024 - 14:10

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı’nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 535 gram esrar, 4,84 gram metamfetamin, 6 bin 638 paket sigara, 4 bin 655 adet emtia(spor ayakkabı, süpürge, saç düzleştirici, gözlük, kol saati), 3 bin 105 adet cep telefonu aksesuarı, 22 adet cep telefonu, 522 adet elektronik sigara, 400 adet puro, 15 kg. çay, 11 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

13 şüpheli asayiş, 45’i kaçakçılık, 5’i "sahte seyahat belgesi" düzenlemek ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 66 kişiye yasal işlem başlatıldı.