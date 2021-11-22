Temel gıda ürünlerinin üç ayrı ülkede kaç birim fiyata denk geldiği incelendi
Ülkeler pandeminin neden olduğu ekonomik sorunlarla yüzleşirken, Türkiye'de temel gıda ürünlerine gelen zamlar yurttaşı zor durumda bıraktı. Cumhuriyet TV, temel gıda ürünlerinin Türkiye'de, Almanya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadara denk geldiğini inceledi ve çıkan sonuçları karşılaştırdı.
Cumhuriyet TV, İstanbul'da yerel bir markete gidip temel gıda ürünleri olarak kabul edilen bazı ürünleri satın alarak ne kadar tuttuğunu hesapladı.
Daha sonra ise aynı ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Almanya'da ne kadara denk geldiğini araştırdı.
TÜRKİYE İÇİN PAHALI SONUÇ
Üç ayrı ülkede satın alınan yiyecekler şu şekilde: Yarım kilo tereyağı, 1 kilo bulgur, 1 kilo çay, 1 kilo salça, yarım kilo peynir, 1 kilo salça, 1 litre salça, yarım kilo yoğurt, 1 litre sıvı yağ, 1 kilo un, 30 adet yumurta, 1 kilo pirinç.
Türkiye'de bu ürünlerin toplam maliyeti 200 lira 75 kuruş tuttu ve bu fiyat 2 bin 825 lira olan asgari ücretin14'te 1'ine denk geliyor. Asgari ücretle çalışan bir yurttaş, bir ay içerisinde en fazla 14 kez temel gıda alışverişi yapabiliyor.
Bu ürünler Almanya'da 20 Euro tuttu ve bin 614 Euro olan asgari ücrete oranlandığında, Almanya'da yaşayan bir yurttaş bir ayda en az 80 defa bu alışverişi gerçekleştirebiliyor.
Aynı ürünler ABD'de ise 53,7 Dolar tuttu. ABD'de saatlik asgari ücret 15 Dolar ve haftada 5 gün 8 saat çalışan bir kişi haftalık 600 Dolar kazanabilir. Dolayısıyla ABD'de yaşayan bir kişi, bir haftalık kazancı ile en az 12 kez temel gıda ürünlerinin alışverişini yapabiliyor.
Tüm sonuçları karşılaştırıldığında, Türkiye'de yaşayan bir yurttaşın temel gıda alışverişi yaparken, Almanya'da yaşayan bir kişiden en az 5 kat, ABD'de yaşayan bir kişiden ise en az 3 kat daha fazla çalışmalı.
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