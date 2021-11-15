Zam yağmuru devam ediyor: Bu sefer de ekmek kuyruğu

15 Kasım 2021 Pazartesi, 17:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması” programında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Ya siz neler yaptınız ki?" dedi.

Erdoğan konuşmasında, "Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük. Hamdolsun bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı

ENFLASYON YÜKSELDİ

Dolar/TL kuru haftanın ilk gününde tarihi zirvesini 10,0494 ile yeniledi. Kurdaki artış ve tarihi zirve sürekliliğini korurken TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 19,89'a yükseldi.

Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nnu verilerine göre (ENAG) enflasyon aylık bazda yüzde 6,90 artarken, yıllık bazda ise yüzde 49,87 oldu.

EKMEK KUYRUĞU

Dolar/TL kuru ve enflasyondaki artış sürerken geçinmekte zorlanan vatandaşlar temel gıdaları daha ucuza almak için her yolu deniyor. Mersin'de 1 liraya ekmek almak isteyen vatandaşlar Halk Ekmek Büfesi önünde kuyruk oluşturdu.

Mersin'de bakkallarda ve fırınlarda ekmeğin tanesi 2 liraya satılıyor.