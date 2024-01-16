Temel sorun ilaç yokluğu
Sağlık sektörünün en önemli paydaşlarından biri olan eczacılar 2024 yılına pek çok sorunla girdi...
Cumhuriyet’e konuşan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Yücel, ilaç sektöründe üretimden kaynaklanan bir sorun olduğunu söyledi.
Yücel, “Sektör Avro kurunun yeterli olmadığını söylüyor. Dünyadan getirilen hammaddelerin maliyeti, işçiye yapılan zam ve enflasyon oranı yüksek. Tüm bunlara bakıldığında zam oranları yüzde 50-60’larda fakat ilaca yapılan zam yüzde 25 olunca üretim bandı aksıyor. Sektör, maliyet giderleri yüksek olan ürünleri ise daha az üretiyor ve piyasa zaman zaman bu ürünlerin yokluğunu yaşıyor” dedi.
İlaç- fiyat kararnamesinin
güncellenmesi gerektiğini
de kaydeden Yücel,
“Bakanlıkla yaptığımız
görüşmede konuyla ilgili bu
ay ya da şubat ayında taslak
çalışmasının sektörle ve ilgili
kurumlarla konuşulacağı,
düzenleme yapılacağını
söylendi. Yeni çıkacak
kararnamede ilaçtaki kur
artışlarına bağlı olarak eczane
ve depoların kademelerinin
düzenleneceği maddenin
olması gerekiyor. Bu
düzenleme eczacı örgütlerinin
görüşleri de dikkate alınarak
yapılmalı” ifadelerini kullandı.
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