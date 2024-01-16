Temel sorun ilaç yokluğu

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Yücel, ilaç sektöründe üretimden kaynaklanan bir sorun olduğunu söyledi.

Yücel, “Sektör Avro kurunun yeterli olmadığını söylüyor. Dünyadan getirilen hammaddelerin maliyeti, işçiye yapılan zam ve enflasyon oranı yüksek. Tüm bunlara bakıldığında zam oranları yüzde 50-60’larda fakat ilaca yapılan zam yüzde 25 olunca üretim bandı aksıyor. Sektör, maliyet giderleri yüksek olan ürünleri ise daha az üretiyor ve piyasa zaman zaman bu ürünlerin yokluğunu yaşıyor” dedi.

İlaç- fiyat kararnamesinin güncellenmesi gerektiğini de kaydeden Yücel, “Bakanlıkla yaptığımız görüşmede konuyla ilgili bu ay ya da şubat ayında taslak çalışmasının sektörle ve ilgili kurumlarla konuşulacağı, düzenleme yapılacağını söylendi. Yeni çıkacak kararnamede ilaçtaki kur artışlarına bağlı olarak eczane ve depoların kademelerinin düzenleneceği maddenin olması gerekiyor. Bu düzenleme eczacı örgütlerinin görüşleri de dikkate alınarak yapılmalı” ifadelerini kullandı.

