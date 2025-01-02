Temizlik görevlisinin bulduğu altın dolu çanta sahibine ulaştı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:30

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta görev yapan temizlik görevlisi Tahsin Evecen, sabah saatlerinde sokakları süpürdüğü sırada içinde para ve altın bulunan bir çanta buldu. Evecen, çantayı hiç düşünmeden polise teslim etti.

Polis ekipleri yaptığı incelemede, çantanın Gülseren Cengiz’e ait olduğunu belirledi. Çantayı teslim almak için karakola gelen Cengiz, çantasını çocuklarının yanlışlıkla camdan attığını ifade etti.

“BAŞKASI OLSA YAPMAZDI”

Çantasını teslim alan Gülseren Cengiz, Tahsin Evecen’e minnettar olduğunu belirterek, “Çocuklar camdan atmış, sağ olsun bu adam getirdi ve polise verdi. Altın, ziynet eşyası ve para vardı. Çocuklar bilmeden atmışlar. Çok teşekkür ederim, Allah yardımcısı olsun. Bu yaşa kadar böyle bir insan görmedim” dedi.

“İNSANLIK GÖREVIMI YAPTIM”

Bulduğu çantayı sahibine ulaştırılmasını sağlayan Tahsin Evecen, yaptığı davranışı “insanlık görevi” olarak nitelendirdi.

Evecen, olay anını şöyle anlattı:

“Sabah saat yedi, sekiz sıralarında süpürme yapıyordum. Faraşla poşete vurdum ve şüphelendim. Poşeti açtığımda içinde çanta ve bir miktar para olduğunu gördüm. Çantayı hemen paketleyip bölge amirime haber verdim. Ardından karakola getirdik ve burada tutanak tutuldu. Çantanın sahibine ulaşılması sağlandı. Bu tamamen insanlık göreviydi ve yapılması gereken buydu.”

Tahsin Evecen’in bu örnek davranışı çevrede ve sosyal medyada takdirle karşılandı. Vatandaşlar, dürüstlüğü ve sorumluluk bilinciyle hareket eden Evecen’in toplum için önemli bir örnek oluşturduğunu vurguladı.