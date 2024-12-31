Adıyaman’da kayıp gencin cesedi gölde bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde önceki gün kayıp olarak aranan gencin cesedi gölde bulundu.

Adıyaman’da kayıp gencin cesedi gölde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:20

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesindeki evinden çıkan Ali Kıraç’tan (23) haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Yapılan çalışmalarda Kıraç’a ait araç göl kenarında bulundu. Göl ve çevresinde polis ve jandarma ekiplerince geniş çaplı arama yapıldı. Aramaların sonuçsuz kalması üzerine devreye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıçlar girdi. Göl içinde dalgıç ekiplerince yapılan çalışmalarda Ali Kıraç’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gencin cenazesi işlemlerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #kayıp

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