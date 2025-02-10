Temizlik yaparken fenalaştı: Hastanede hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:29

Güncelleme: 10.02.2025 - 16:30

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli olduktan sonra bir firmanın temizlik malzemeleri bölümünde çalışan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaparken fenalaştı.

Uzun'un fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Yener Uzun, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 çocuk babası olduğu öğrenilen Uzun hayatını kaybetti. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.