Temizlik yaparken fenalaştı: Hastanede hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan Yener Uzun (46) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Temizlik yaparken fenalaştı: Hastanede hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:29

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli olduktan sonra bir firmanın temizlik malzemeleri bölümünde çalışan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaparken fenalaştı.

Uzun'un fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Yener Uzun, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 çocuk babası olduğu öğrenilen Uzun hayatını kaybetti. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #Temizlik #hayatını kaybetti

İlgili Haberler

İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Ataşehir'de yangın faciası: Engelli kadın hayatını kaybetti!

Ataşehir'de yangın faciası: Engelli kadın hayatını kaybetti!
Epilepsi hastası 13 yaşındaki Nazlı evinde hayatını kaybetti

Epilepsi hastası 13 yaşındaki Nazlı evinde hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler