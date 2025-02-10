Epilepsi hastası 13 yaşındaki Nazlı evinde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:12

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:12

Olay, Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında epilepsi hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8-E sınıfı öğrencisi Nazlı Terzi, sabah ailesinin okula kaldırmak istemesi üzerinde yatağında hareketsiz buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ortaokul öğrencisinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük kızın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

4 kız kardeşin en küçüğü olan Nazlı Terzi’nin arkadaşları tarafından çok sevildiği ve derslerinde başarılı olduğu öğrenildi.