Temmuz ayında doğum yapan Pınar Çalışkan Gülten, aylardır tutuklu yargılanan eşini bekliyor: ‘Kapalı görüş içimizi yakıyor’

Sorularımızı İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten’in eşi Pınar Çalışkan Gülten yanıtlıyor.

- Eşiniz cezaevindeyken bebeğinizi kucağınıza aldınız. Doktorlarınız doğumunuzun riskli olduğunu belirttiği halde Ramazan Bey’in doğuma eşlik etme talebi reddedildi. Ne hissettiniz?

26 Nisan sabahı, erken doğum riski taşıyan gebeliğimin altıncı ayında, kıymetli eşim gözaltına alındı ve dört gün süren gözaltı süresinin ardından tutuklandı. Mevzuatta doğum iznine ilişkin hüküm bulunmadığından doğuma katılmasına izin verilmedi. Mevzuatta konuya ilişkin hüküm bulunmaması bunun yapılamayacağı anlamına gelmemeliydi, insani yaklaşımla eşimin doğuma katılmasına izin verilmeliydi. Çünkü bu telafi edilemeyecek kadar kıymetli bir an, hem anne hem baba hem de bebek için yerine konamayacak manevi bir kayıp. Tabii ki hiç böyle kurgulamamıştık doğum anımızı. Bu yüzden çok üzüldüm. Güçlüklere karşı mücadeleci ve inatçıyım, bunlar aşılamayacak ya da tek başına yapılamayacak şeyler değil ama eşimin doğum anında yanımda olmasını, elimi tutmasını, kızımızı kucaklamasını, birbirlerini koklamalarını çok isterdim.

‘O ANI DONDURDUK’

- Ramazan Bey kızınız Maya’yı ilk ne zaman kucağına aldı, zihninizde o ana ait nasıl bir kare var?

Salı, bizim görüş günümüz. Pazartesi günü 23.30 gibi doğurdum, dolayısıyla 29 Temmuz Salı günü Ramazancığımı görmeye gidemedim. Ama o sürpriz yapıp aslında çarşamba olan telefon hakkımızı salıya aldı ve sabah beni aradı. Maya’nın sesini duydu. Bir hafta sonra, ağustos açık görüşünde Maya’yı kucakladı. Bir haftalık bebekle, ağrıları devam eden lohusa bir annenin oralara gitmesi düşünüldüğü gibi kolay değil. Ama hiç tereddüt etmedim, gitmemeyi aklımdan bile geçirmedim. Her haftayı iple çektik, bazen bu haftalar sanki yıllar sürdü. O an Ramazan ve benim için unutamayacağımız bir andı. İkimizin de gözleri nemli Maya’yı Ramazan’ın kucağına verdim ve “İşte kızın” dedim, öptü, kokladı tekrar öptü, bakıştık hiçbir şey söylemeden. Oğlumuz Aras, kızımız Maya, Ramazan ve ben yumak olduk bir süre öyle kaldık, o anı dondurduk. Açık görüşlerde Ramazan ve Maya koklaşıyorlar ama kapalı görüşler yüreğimizi yakıyor, Ramazan’ın camın arkasından Maya’ya bakması, dokunamaması, öpememesi çok ağır ve üzüntülü.

- Kamuoyu Ramazan Bey’in adını Üsküdar Salacak Sahili’ndeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırı ile duydu. Saldırıyı o gün evde nasıl konuştunuz, o günkü duygularınız ile bugünküler arasında bir benzerlik var mı?

Ramazan yeşil alanları, ormanları, su havzalarını, meydanları, sahil şeritlerini yani yapılaşmanın yasak olduğu, kamu kullanımında olması gereken alanları titizlikle takip eder ve kaçak yapılaşmayla mücadele ederdi. Cesur bir imar müdürüydü. Kendi menfaati ya da üç beş kişinin faydası için değil, İstanbul halkının yararı için şerefiyle, onuruyla çalışıp çabalardı. Salacak Sahili’ndeki olay yaşanmaması gereken çirkin bir saldırıydı, konu kişiselleştirilmeye çalışıldı. Yıkımı onaylayan mahkeme kararına göre kamu görevini yerine getirmeye çalışan bir bürokrattı Ramazan, yumruklandı. Ramazan’a organize bir şekilde saldırarak üzerine yürüyen, onu iterek düşüren, yumruklayan insanlar dışarıda, özgürce dolaşıyorlar. Dava hâlâ sonuçlanmadı. Ama Ramazan şu an karşılıksız suçlamalarla Silivri’de tutuluyor. Bunu anlamlandırmak zor ama tavrım aynı, eşimin her zaman yanındayım. Bugün de Ramazan’ın tıpkı o gün olduğu gibi haksızlığa uğradığını, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini, doğruların ortaya çıkacağını biliyorum. Paylaşacağımız güzellikler için hak, adalet arayışımıza ve hukuk mücadelemize devam ediyoruz.

‘GELDİĞİNDE MAYA SENDE’

- Ramazan Bey bu satırları okuyacaktır, ona ne söylemek isterdiniz?

Ramazan sen, benim için çok değerli, dürüst, akıllı, vicdanlı, kalbi iyilik ve sevgiyle dolu, tevazu sahibi bir insansın. Sen benim aşkım, kızımın babası, oğlumun dostu, yol göstericisisin. Yaptığın ve yapacağın her şeyle gurur duyarım, yanında olurum. Seni çok seviyorum. Her ne olursa olsun kavuşacağımız günün umuduyla, yılgınlığa kapılmadan, yorulmadan yaşamaya devam ediyorum ve seni çok özlüyorum. Geldiğinde Maya geceleri sende, şimdiden anlaşalım. Özgür ve güzel günler yakın.

