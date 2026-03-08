Temmuzda 32 taşınmaz kapsama alınmıştı dün bunlara 11 taşınmaz daha eklendi: Beyoğlu’nda büyük ‘özelleştirme’

Geçen temmuz ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Beyoğlu Müeyyetzade’deki çok sayıda taşınmaz özelleştirme kapsamına alınmıştı. Bu yerler için özelleştirme talebinin Vergi Denetim Kurumu Başkanlığı’ndan geldiği öğrenilmişti. Özelleştirmeden elde edilecek gelirin, giderler düşüldükten sonra Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın yeni hizmet binası projelerinde kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacağı belirtilmişti.

Özelleştirme kapsam ve programına alınan bu 37 taşınmazdan 32’si İstanbul Beyoğlu Müeyyetzade’de bulunuyordu. Dün bu parsellerin yanındaki bazı parseller de özelleştirme kapsamına alındı. Yeni özelleştirme kapsamına alınan 11 taşınmazın hepsi Beyoğlu Müeyyetzade’de. Temmuz ayında özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlarla ada numaraları aynı ancak parselleri farklı. Temmuzdaki 32 ve dünkü 11 parselle birlikte toplamda Müeyyetzade’deki 43 parsel özelleştirme kapsamına alınmış oldu.

Yeni özelleştirme kapsamına alınan 11 taşınmazın özelleştirme işlemleri de öncekiler gibi 2028 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Özelleştirmenin, “satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanması” yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Bunların dışında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Gölbaşı ile Samsun Çarşamba’daki bazı taşınmazların satışı için de ihale duyurusu yayımladı.