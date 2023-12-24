'Teori dergâhta pratik siyasette'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 03:00

Koçyiğit’in, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı da yer alıyor. Sosyal medya hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’a teşekkür eden Koçyiğit, dua beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yeni atamalar yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanlığı’na Selamettin Ermiş ve Nurettin Şar atandı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü’ne de Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.