Tepki çeken ‘torba teklifin’ görüşmeleri bugün Meclis’te başlıyor: Şirketlere 'süper izin'

Teklif bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülecek. Muğla Milas Akbelen’de ormanlar ve tarım arazilerinin yok olmaması için yıllardır mücadele eden İkizköy’lüler de bugün TBMM önünde olacak. CHP Meclis’te görüşülmeye başlanacak olan “torba teklif” hakkında rapor hazırladı.

SÜPER İZİN

Raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

. “Süper izin” ile “ÇED Gerekli Değildir” kararı beklenmeden projeye başlanabilecek. Teklif ile “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınması gereken projeler ile ilgili bu karar alınmadan onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatına başvurulabilecek. Proje için yatırıma başlanabilecek. İhale yapılabilecek.

. Aralık 2022’de sunulup tepkiler sonrası geri çekilen zeytinlik düzenlemesinin bir benzeri getiriliyor. Ancak yeni teklifle, artık Türkiye genelinde değil, teklife ekli koordinatlar listesi yoluyla, Yatağan ile Yeniköy-Kemerköy termik santralleri ve kömür madenleri için zeytin ağaçları taşınabilecek. Madde, 3579 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Yasa’yla korunan zeytin ağaçlarına dair mevzuata açıkça aykırıdır.

KRİTİK MADENLER HAKKINDA KURUL KARAR VERECEK

. Ruhsat bedelinden çevre ile uyum teminatı çıkarılıyor, rehabilitasyon bedeli ayrı bir tanım olarak ekleniyor.

. Maden Yasası’na “kurul” tanımı ekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında ilgili bakanlardan oluşacak “kurul” 4. grup madenler (demir, bakır, altın, çinko vb.) ile stratejik ve kritik madenler hakkında karar verecek.

. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), ilgili kurumdan 3 ay içinde izin görüşü alamazsa “izin verilmiş” sayılacak. Buna göre, MAPEG, ruhsat düzenlenmeden önce ilgili kurumdan proje hakkında görüşünü sorarak izin isteyecek. 3 ay içinde görüş verilmeyen kuruma 1 aylık ek süre tanınacak. Bu sürede de yanıt verilmemiş olursa, izin verilmiş sayılacak.

. Orman izni için ÇED kararı aranmayacak. Devlet ormanlarında maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için gerekli altyapı ve yatırımlar için MAPEG’e talebi halinde 3 ay içinde 24 aylık bedelsiz izin verilecek. Bu süre, 12 ay daha uzatılabilecek. Orman Genel Müdürlüğü’nün verdiği izin, ÇED yönünden olumlu görüş kabul edilecek.

. Ruhsatlı maden sahası, ruhsat düzenlendikten sonra “alan izne tabi hale gelse” bile faaliyet sürecek.

. “Stratejik ve kritik maden” tanımı geliyor. Bu madenler için “acele kamulaştırma” ve “zorunlu stok” olanağı getiriliyor. Bu madenlerin listesi ise yasayla düzenlenmiyor. Bakanlık kararına bırakılıyor. Bu madenleri işletecek firmaların yapacağı stok miktarlarına da Cumhurbaşkanı karar verecek.

. Devlet hakkı ve ruhsat bedeli oranlarında değişiklikler yapılacak. Ruhsat bedellerinde yüzde 30’luk indirim uygulanacak.

. Maden ruhsatı süre uzatımı için asgari üretim şartı getiriliyor. Asgari üretim yapılmazsa artık iptal değil, para cezası verilecek.

. Bazı madenler için ihale şartı kaldırılıyor. Terk edilen ruhsatlı sahalar ihalesiz verilebilecek. Yenilenebilir enerji kaynakları için mera alanları tahsis amacı dışında kullanılabilecek.

. Enerji tesislerinin arazi kullanımlarına uygulanan yüzde 85 oranındaki indirim teşviki 2030’a kadar uzatılıyor.

. Rüzgar enerji santralleri ve güneş enerji santralleri için orman izni düzenlemeleri değiştiriliyor.

. EPDK, yenilenebilir enerji tesisleri için 2030’a kadar “acele kamulaştırma” yapabilecek. Cumhurbaşkanı süreyi 5 yıl uzatabilecek.

KAÇAĞA AF

. Kaçak santrallere (yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izinsiz çalıştırılanlar) imar affı getiriliyor. Bu işletmelere belli şartlar altında üretim tesisi uygunluk belgesi verilecek. Eski cezalar ve yıkım kararları ise uygulanmayacak.