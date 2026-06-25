Tepki çeken uygulamada geri adım atıldı: Atatürk ve İstiklal Marşı, 1. ve 2. sınıfların gelişim raporlarına eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilkokul öğrencileri için uyguladığı değerlendirme sisteminde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

Geçen yıl 1. ve 2. sınıf öğrencilerine verilen "Öğrenci Gelişim Raporu"nda bulunmayan Atatürk görseli, bu yıl hazırlanan raporlara yeniden eklendi.

MEB, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıflarda geleneksel karne uygulamasını kaldırarak "Öğrenci Gelişim Raporu" sistemine geçmişti.

Ancak geçen yıl dağıtılan raporlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına, İstiklal Marşı'na ve bazı resmi sembollere yer verilmemesi kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştu.

Eğitim sendikaları, öğretmenler ve veliler söz konusu uygulamayı eleştirirken, birçok eğitimci raporlara kendi imkânlarıyla Atatürk görselleri ekleyerek tepki göstermişti. Konu eğitim camiasında uzun süre gündemde kalmış, uygulamanın pedagojik gerekçelerle açıklanamayacağı yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

TEPKİLERİN ARDINDAN DEĞİŞİKLİK

Bu yıl öğrencilere dağıtılan gelişim raporlarında Atatürk görselinin yeniden yer aldığı görüldü. Böylece geçen yıl kamuoyunda tartışma yaratan uygulamadan geri adım atıldığı yorumları yapıldı.

Öğretmenler ve veliler, Atatürk'ün yeniden raporlarda yer almasını olumlu karşılarken, eğitim belgelerinde ortak milli değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

GEÇEN YIL TARTIŞMA YARATMIŞTI

2025-2026 eğitim öğretim yılında dağıtılan gelişim raporlarında Atatürk görselinin bulunmaması üzerine çok sayıda eğitimci ve veli sosyal medya üzerinden tepki göstermiş, bazı öğretmenler öğrencilere verilen raporlara Atatürk fotoğrafı ve Cumhuriyet değerlerine ilişkin ek sayfalar hazırlamıştı.

Bu yıl yapılan düzenlemeyle birlikte Atatürk'ün yeniden gelişim raporlarında yer alması, geçen yılki tartışmaların ardından atılan bir adım olarak değerlendirildi.