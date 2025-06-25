Tartışmalar sürerken... Elektrik üreticilerinden açıklama

“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile gündeme gelen değişikliklere ilişkin bazı yorumların, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten YEKÜD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Elif Yağlı, kesintisiz enerjiyi yerli kaynaklarla sağlamanın mümkün olduğunu, bunun için zeytin ağaçlarının kesilmeyeceğinide savundu. Yağlı, “Zeytin ağaçları kesilmeyecek, korunarak taşınacak. Daha fazla zeytin fidanı dikilecek. Kamuoyunda gözlemlenen endişelerin aksine, önerilen düzenleme, belirli maden sahalarıyla sınırlı ve yalnızca bilimsel raporlarla taşınabilirliği kanıtlanan zeytin ağaçları için geçici izin mekanizması öngörüyor” dedi.

Enerji güvenliği sağlanacak

Yağlı, enerji bağımsızlığının ulusal bir güvenlik meselesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yakın zamanda şahit olduğumuz İspanya’daki büyük kesintilerde de gördük ki, enerji güvenliği hayati. Orada yaşanan krizi yaşamamak için sistemin kırılganlığını önleyecek, 7/24 üretim yapabilen kömür santrallerine ihtiyacımız var. Diğer yandan uluslararası konjonktür sebebiyle güvenlik açısından da kritik öneme sahip. Kesintisiz enerji ve enerjinin güvenliğini sağlamak için ülkemizdeki kömür santrallerini çalıştırmalıyız. Burada önümüzdeki iki yol var: yerli kömür kaynaklarımızı kullanmak veya yurtdışından kömür ithal etmek. Ekonomik bağımsızlık ve yurtdışına bağımlılığı azaltmak için yerli kömür kaynaklarımızı en üst seviyede kullanmalıyız.”





Enerji kaynaklı cari açık azalacak

Türkiye’nin enerji kaynaklı cari açığını en aza indirmesi için yerli kömür santrallerinin kilit bir değer taşıdığını belirten Fatma Elif Yağlı, “2024 yılında yalnızca yerli kömürle üretilen elektrik sayesinde 3,5 milyar dolarlık doğalgaz ithalatı engellendi, cari açık üzerindeki baskı azaltıldı. Eğer yerli kömür kaynağına ulaşarak santrallerimizde tam kapasite üretim yapabilirsek bu katkı 6 milyar dolara ulaşacak” dedi. Yerli kaynakların ekonomik bağımsızlık açısından hayati önemde olduğuna vurgu yapan Yağlı, şu görüşleri dile getirdi:

“Yasa kapsamında sınırlı ve kontrollü zeytin taşıma iznine konu olan üç santral, yalnızca enerji üretimiyle değil, bölgesel kalkınma ve istihdam açısından da stratejik bir işleve sahip. Söz konusu santraller, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü, Güney Ege’nin ise yüzde 85’ini karşılıyor. Bu tesisler, doğrudan 4 bin 500 kişiye istihdam, dolaylı olarak 100 bin kişilik bir ekonomik ekosisteme katkı sunuyor.”

Zeytin ve madencilik birlikte mümkündür

YEKÜD'ün açıklamasına göre, 3 yaşından 3 bin yaşına kadar her zeytin ağacının uygun yöntemlerle taşınabildiği, bunu dünyada ve ülkemizde pek çok örneği olduğunu aktarırken, taşımada başarı oranınında yüzde 95’e ulaştığı belirtiliyor. YEKÜD'ün açıklamasına göre, son 23 yılda 2 kat artışla yaklaşık Türkiye zeytin ağacı varlığının 205 milyona ulaştığı; bugüne kadar yapılan maden rehabilitasyon çalışmalarında dikilen zeytin ağacı sayısının 100 binleri aştığı belirtiliyor.