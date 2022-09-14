Terk edilmiş araç alev alev yandı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 00:38

Yangın, İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi İstifiye Caddesi, Tem Otoyolu Köprüsü altında terk edilmiş halde bulunan hafif ticari araçta medyana geldi.

Edinilen bilgiye 41 PF 119 plakalı, Fiat Marka terk edilmiş araçta henüz belirlenmeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın her yerini kapladı Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araca yaklaşık 200 metre hortum uzatarak müdahale etti. Kısa sürede söndürülen araçtan geriye hurda yığını kaldı. Yangın sırasında araçta kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.